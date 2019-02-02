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في الخرج

غداً.. انطلاق حملة تحصين الأبقار ضد الحمى القلاعية

غداً.. انطلاق حملة تحصين الأبقار ضد الحمى القلاعية
weam.co/571222
واس - الوئام:

يطلق مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخرج غداً، المرحلة الأولى من حملة تحصين الأبقار ضد الحمى القلاعية FMD للعام الحالي.
ودعا مكتب الوزارة في الخرج مربي الماشية من الأبقار ‏إلى ضرورة التعاون مع الفرق البيطرية واتباع الإرشادات الصادرة من الطاقم البيطري المرافق للحملة، للمحافظة على الثروة الحيوانية. ‏ويعد مرض الحمى القلاعية FMD أحد الأمراض الفيروسية المعدية التي تصيب الأبقار وتظهر أعراضه على شكل ارتفاع في درجة الحرارة مع تقرحات باللسان والفم وإفراز رغوي لعابي، إضافة لألم شديد في القدم وتقرحات يصاحبها عرج وصعوبة بالمشي، وآفات على الضرع، وقد يؤدي إلى النفوق.

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