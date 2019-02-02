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تصر على بقاء الانقلاب

عريقات: حماس ترفض توحيد شطري الوطن الفلسطيني

عريقات: حماس ترفض توحيد شطري الوطن الفلسطيني
weam.co/571227
رام الله - الوئام:

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن حركة حماس تصر على بقاء الانقلاب، ورفض كل ما يطرح عليها من أجل توحيد شطري الوطن.

وأضاف عريقات في تصريحات إذاعية، أن “القيادة الفلسطينية ستجد الطرق المناسبة لاستعادة قطاع غزة إلى الشرعية الفلسطينية، وإنهاء الانقلاب بدون المس بأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع.

وأشار عريقات إلى أن “صناديق الاقتراع هي الكفيل بحل مشاكلنا الداخلية، وليس صناديق الرصاص.وأكد المسؤول الفلسطيني “ضرورة تفعيل كافة الأدوات المحلية والاقليمية لإنهاء الانقلاب واستعادة قطاع غزة، لأن الطريقة النمطية التي يتم التعامل بها تؤكد أن حماس تريد حُكم القطاع، وحكومة تدفع لها لاستمرار انقلابها”، على حد تعبيره.

وتابع عريقات، أن قطاع غزة أصبح نقطة الارتكاز لإدارتي نتنياهو وترامب، لمحاولة فصله عن بقية الـراضي الفلسطينية، الأمر الذي سيؤدي إلى القضاء على المشروع الوطني.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأميركية دمرت عملية السلام بعد كل قراراتها تجاه الفلسطينيين، وبالتالي هي غير مؤهلة أن تكون شريكاً وسيطاً لعملية السلام، لأنها فقدت مصداقيتها ودورها بهذه العملية.

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