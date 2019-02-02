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تنبيهات من الدفاع المدني لأهالي الرياض والمنطقة الشرقية: أمطار ورياح مثيرة للأتربة

تنبيهات من الدفاع المدني لأهالي الرياض والمنطقة الشرقية: أمطار ورياح مثيرة للأتربة
weam.co/571251

أصدر جهاز الدفاع المدني بيانا حذّر فيه من تقلبات جوية في الرياض، وفقا تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وقال في تغريدة على “تويتر”: “تتعرض منطقة الرياض لتقلبات جوية وسحب رعدية ممطرة خاصة المحافظات الجنوبية فإن الدفاع المدني يؤكد على أهمية اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر وإتباع التعليمات في مثل هذة الحالات – متمنين السلامة للجميع”.

كما نشر تنبيها متقدما من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار رعدية متوسطة ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على #المنطقة_الشرقية وتشمل ”الدمام،الخبر،بقيق،الظهران، القطيف،والأجزاء المجاورة حتى التاسعة مساءً”.

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