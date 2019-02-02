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915 انتهاكا لميليشيا الحوثي الإرهابية لهدنة الأمم المتحدة في الحديدة حتى الآن

915 انتهاكا لميليشيا الحوثي الإرهابية لهدنة الأمم المتحدة في الحديدة حتى الآن
weam.co/571256

سجلت فرق الرصد التابعة للجيش اليمني 32 انتهاكا لوقف إطلاق النار في يوم واحد بمحافظة بالحديدة من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية، لتقترب انتهاكاتها للهدنة من حاجز الألف.

وقال مصدر عسكري يمني، إن انتهاكات الحوثيين لهدنة الأمم المتحدة في الحديدة السارية منذ الـ 18 من شهر ديسمبر الماضي ارتفعت إلى 915 انتهاكًا.

وذكر المصدر، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية – أن الميليشيا المدعومة من إيران، ارتكبت في آخر يوم من شهر يناير الماضي 32 انتهاكًا وتسببت في مقتل مدني ليرتفع بذلك إجمالي القتلى في صفوف المدنيين إلى 57 والجرحى إلى 412 شخصًا منذ بدء الهدنة.

وبحسب الوكالة، فإن ميليشيا الحوثي الإرهابية مستمرة في قصف المدنيين واستهداف المنشآت العامة والخاصة، إضافة إلى زراعة الألغام وحفر الخنادق والممرات البرية عند المداخل والمواقع الرئيسة.

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