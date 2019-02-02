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النيابة تحذّر من تقليد العلامات التجارية.. وتوضح العقوبة

النيابة تحذّر من تقليد العلامات التجارية.. وتوضح العقوبة
weam.co/571258

دعت هيئة النيابة العامة عبر “تويتر” المواطنين إلى الوعي بالسلوكيات الموجبة للمُساءلة الجزائية المُتعلقة بتزوير أوتقليد العلامات التجارية أو استعمالها بغير وجه حق، وعقوباتها.

وقالت إن نظام العلامة التجارية هو ” كل من زور علامة مسجلة أو قلدها بطريقة تتسبب في تضليل الجمهور، أو استعمل بسوء القصد عامة مزورة أو مقلدة، أو وضع بسوء القصد على منتجاته أو استعمل فيما يتعلق بخدماته علامة مملوكة الغيره، أو عرض أو طرح للبيع أو باع أو حاز بقصد البيع منتجات عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير وجه حق مع علمه بذلك، وكذلك كل من عرض خدمات في ظل مثل هذه العلامة مع علمه بذلك”.

وعن العقوبات، أشارت إلى أن مدة الحبس تصل إلى سنة وغرامة لا تقل 50 ألف ولا تزيد عن مليون ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.

 

 

 

 

 

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