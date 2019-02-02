واشنطن تهنئ طهران: فاشلون

الوئام - متابعات

نددت واشنطن السبت بما اعتبرته “40 عاماً من الفشل” لنظام طهران، الذي قالت إنه لم يستطع “الوفاء بأي من الوعود” التي قطعها للشعب، وذلك في الذكرى الأربعين لقيام النظام الإيراني.

وأضافت الخارجية الأمريكية، في تغريدة على تويتر “عندما عاد إلى إيران العام 1979، وعد الخميني بتحقيق الكثير للإيرانيين، بينها العدالة والحرية والرخاء، وبعد 40 سنة أخل هذا النظام بكل هذه الوعود ولم ينتج سوى 40 عاما من الفشل”.

وتابع التعليق الأمريكي “لقد وعد آية الله الخميني بحرية التعبير وحرية الصحافة. واليوم نجد أن إيران تعاني أجواء هي من الأكثر قمعاً على الإعلام”، متهماً النظام الإيراني بـ”سجن عشرات الصحافيين سنوياً وتهديد عائلاتهم وحظر الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي”.

وجاء أيضاً في تعليق الخارجية الأمريكية “العام 1979 وعد الخميني بضمان الرخاء المادي والروحي للإيرانيين. بعد 40 عاماً دمر هذا النظام الإيراني الفاسد اقتصاد البلاد، وأطاح بالإرث الإيراني، ولم ينتج سوى 40 عاماً من الفشل”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران الموقع العام 2015 وأعاد فرض عقوبات قاسية جداً على إيران، وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ 1980.