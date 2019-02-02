«طالب السلاح» في قبضة شرطة الرياض

الرياض- الوئام:

أعلنت شرطة منطقة الرياض في بيان لها اليوم السبت، أنه وبالإشارة لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لطالب يحمل سلاح رشاش داخل أحد المدارس، فقد باشرت الأجهزة الأمنية مهامها حيث أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال، عن تحديد هويته والقبض عليه.

وأشارت الشرطة إلى أن المتهم مواطن سعودي يبلغ من العمر 17 عاماً، لافتة إلى أنه طالب بالمرحلة الثانوية بمركز ليلى بمحافظة الأفلاج، وتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية.

وشددت شرطة منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها.

ومن الجدير ذكره أن النائب العام وجه بالتحقيق في ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من قيام طالب بحيازة ما يشتبه أن يكون سلاح ناري داخل إحدى المدارس.

ووجه النائب العام بتحريك الدعوى الجزائية وفق المادة 17 من نظام الإجراءات الجزائية. ومباشرة إجراءات الاستدلال وفق المادة 24 و27 و28 من ذات النظام. والتحقق من صحة المقطع المذكور ونسبته لمن ظهر فيه، و استكمال الإجراءات النظامية بحقه.