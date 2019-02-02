التعليقات: 0

ضمن مباريات الجولة 18

التعاون يقسو على النصر بثلاثية

التعاون يقسو على النصر بثلاثية
weam.co/571279
مصعب الرويجح - الوئام

انتصر فريق التعاون على مضيفه النصر ضمن مباريات الجولة 18 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بنتيجة ثقيلة لم تكن متوقعة، حيث قدم التعاون مباراة كبيرة سيطر من خلالها على شوطي المباراة وبذلك يصعب المهمة أمام النصر لملاحقة المتصدر الهلال.
وسجل للتعاون نيلدون الهدف الأول وزميله تاوامبا الهدف الثاني واستطاع النصر تسجيل هدفه الأول عن طريق جوليانو ليقتل الآمال اللاعب هيلدون بتسجيله الهدف الثالث بضربة جزاء تسبب فيها بيتروس.

روابط ذات صلة

حساب أمانة الجوف.. غرّد بحماس نصراوي.. ومعالجة عمياء (صور)

حساب أمانة الجوف.. غرّد بحماس نصراوي.. ومعالجة عمياء (صور)

رئيس النصر: ليس لدينا أي ثقة في اتحاد يقوده قصي الفواز

رئيس النصر: ليس لدينا أي ثقة في اتحاد يقوده قصي الفواز

رغم “الفار”.. النصر يسحق أحد برباعية وسط الأمطار

رغم “الفار”.. النصر يسحق أحد برباعية وسط الأمطار

غضب لجماهير النصر على محام في محاضرة جامعية.. ليس جديدا تباكي النصر

غضب لجماهير النصر على محام في محاضرة جامعية.. ليس جديدا تباكي النصر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>