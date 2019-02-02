التعاون يقسو على النصر بثلاثية

مصعب الرويجح - الوئام

انتصر فريق التعاون على مضيفه النصر ضمن مباريات الجولة 18 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بنتيجة ثقيلة لم تكن متوقعة، حيث قدم التعاون مباراة كبيرة سيطر من خلالها على شوطي المباراة وبذلك يصعب المهمة أمام النصر لملاحقة المتصدر الهلال.

وسجل للتعاون نيلدون الهدف الأول وزميله تاوامبا الهدف الثاني واستطاع النصر تسجيل هدفه الأول عن طريق جوليانو ليقتل الآمال اللاعب هيلدون بتسجيله الهدف الثالث بضربة جزاء تسبب فيها بيتروس.