ميسي ينقذ برشلونة من السقوط أمام فالنسيا

الوئام - متابعات

أنقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة من السقوط في فخ الخسارة أمام مضيفه فالنسيا وتعادل (2-2) اليوم السبت في المرحلة 22 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وخسر الفريق الكاتالوني نقطتين ثمينتين في سباق الدوري الإسباني وأعطى فرصة لملاحقه أتلتيكو مدريد لتقليص الفارق إلى 3 نقاط فقط.

وتقدم الضيوف في سيناريو غير متوقع بهدفين متتاليين عبر كل من كيفن كاميرو (24) وداني باريخو (32 من ركلة جزاء)، غير أن برشلونة عاد ليقلص الفارق في مرحلة أولى ومن ثم تعديل النتيجة بفضل نجمه وقائده الأرجنتيني ليونلي ميسي (39 من ركلة جزاء و64).

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد برشلونة إلى النقطة 50 في المركز الأول، فيما يصعد فالنسيا للمركز السابع بعدما وصل للنقطة 30.