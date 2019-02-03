مدريد- الوئام:

يستضيف فريق ريال مدريد نظيره ديبورتيفو ألافيس على ملعب سانتياجو بيرنابيو التاريخي مساء اليوم الأحد الموافق 3-2-2019 لحساب الجولة الثانية والعشرين من عمر الدوري الإسباني.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس بث مباشر في الدوري الإسباني

ويدخل ريال مدريد مباراته القادمة ضد ديبورتيفو ألافيس وعينه على تحقيق النقاط الثلاث ومواصلة تحقيق النتائج الإيجابية التي بدأها مؤخراً تحت قيادة المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس بث مباشر في الدوري الإسباني

وتحدث المدرب خافيير ألبيلاردو المدير الفني لفريق ديبورتيفو ألافيس عن مباراة فريقه القادمة ضد ريال مدريد، مشيداً بما يقدمه النادي الملكي في الفترة الأخيرة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس بث مباشر في الدوري الإسباني

وأشاد خافيير ألبيلاردو بريال مدريد ومدربه سانتياجو سولاري قائلاً: سولاري قام بعمل جيد الفترة الأخيرة على الرغم من البدايات الصعبة والمتغيرة.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس بث مباشر في الدوري الإسباني

وأكمل البيلاردو حديثه قائلاً: ريال مديد بحالة جيدة الآن على عكس مباراتنا معهم في الدور الأول، فازوا بجميع المباريات السابقة ولكننا سنحاول.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس بث مباشر في الدوري الإسباني

موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني

البطولة: الدوري الإسباني لكرة القدم

المباراة: ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس الأسبوع: 22

الملعب: ملعب سانتياغو برنابيو

الموعد: اليوم الأحد الموافق 3-2-2019 في تمام الساعة التاسعة و45 دقيقة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

المعلق : احمد الطيب

القنوات الناقلة:

beIN SPORTS HD 3

beIN SPORTS HD 2 FR

Sport Klub 2 Serbia

Movistar+ Partidazo

LaLiga TV Bar