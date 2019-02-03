مدريد- الوئام:

سيكون فريق أتلتيكو مدريد في مواجهة مهمة من أجل الفوز فقط لا غير للتمسك بآخر آماله في المنافسة على لقب الليغا عندما يستضيف ريال بيتيس بينما سيحل ريال سوسيداد ضيفاً ثقيلاً على ملقا.

مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وريال بيتيس بث مباشر في الدوري الإسباني

تجنب أتلتيكو مدريد الهزيمة في آخر 10 مواجهات خاضها أمام ريال بيتيس في الليغا.

مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وريال بيتيس بث مباشر في الدوري الإسباني

حقق الروخي بلانكوس الفوز في آخر 7 مباريات خاضها على ملعبه في الليغا محافظاً على نظافة شباكه فيهم جميعاً.

مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وريال بيتيس بث مباشر في الدوري الإسباني

اهتزت شباك أتلتيكو مدريد ب4 أهداف فقط في جميع المباريات التي خاضها على ملعب واندا ميتروبوليتانو في الليغا في هذا الموسم وهذا الرقم الأقل على الإطلاق للفريق بعد وصوله إلى هذا الدور في تاريخ الليغا.

مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وريال بيتيس بث مباشر في الدوري الإسباني

ويحتاج غريزمان لتسجيل هدف واحد فقط للوصول إلى هدفه رقم 20 في الليغا ويكون ذلك الموسم الثالث توالياً الذي ينجح فيه الفرنسي تسجيل 20 هدفاً على الأقل.

مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وريال بيتيس بث مباشر في الدوري الإسباني

وريال بيتيس هو الخصم المفضل لدى دييغو سيميوني حيث واجهه في 12 مباراة كمدير فني دون التعرض لأي هزيمة مناصفة مع خيتافي.

مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وريال بيتيس بث مباشر في الدوري الإسباني

ويعتبر ريال بيتيس هو الفريق الأكثر حصداً للنقاط في آخر 15 دقيقة في المباريات التي خاضها في هذا الموسم في الليغا (14 نقطة).

مشاهدة مباراة أتلتيكو مدريد وريال بيتيس بث مباشر في الدوري الإسباني

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال بيتيس في الدوري الإسباني

البطولة: الدوري الإسباني لكرة القدم 2018-19

المباراة: ريال بيتيس ضد أتلتيكو مدريد الأسبوع: 22

الملعب: ستاد بينتو فيامارين

الحكم: دافيد ميدي خيمنيس

المعلق : خالد الغول

التوقيت: اليوم الأحد الموافق 3-2-2019 في تمام الساعة الخامسة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة للمباراة:

beIN SPORTS HD 3

beIN SPORTS MAX 6 FR

LaLiga TV Bar

beIN LaLiga HD