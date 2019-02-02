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كاميرت يعقد الأحد اجتماعا للجنة الحديدة على متن سفينة أممية

كاميرت يعقد الأحد اجتماعا للجنة الحديدة على متن سفينة أممية
weam.co/571304
الوئام - متابعات

يعقد رئيس بعثة المراقبين الأممية الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، غدا الأحد، اجتماع لجنة إعادة الانتشار على متن سفينة أممية قبالة سواحل الحديدة غربي اليمن، بمشاركة وفد من الحكومة اليمنية.

وذكر بيان للوفد الحكومي، أن كاميرت وصل مساء السبت إلى متن السفينة “فوس أبوللو” التابعة للأمم المتحدة الراسية في المياه اليمنية الإقليمية لحضور الاجتماع.

وأوضح البيان أن انعقاد الاجتماع على متن السفينة الراسية في البحر الأحمر جاء بعد رفض ممثلي مليشيا الحوثي الانقلابية حضور الاجتماعات التي انعقدت في مناطق سيطرة القوات الحكومية شرقي مدينة الحديدة.

وأشار إلى أن استئناف انعقاد اجتماعات اللجنة يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ووفد الحكومة اليمنية لإنجاح تنفيذ اتفاق السويد وإيلاء الجانب الإنساني الأولوية القصوى

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