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مصرع اثنين وإصابة 3 في حادث تصادم بقلوة (صور)

مصرع اثنين وإصابة 3 في حادث تصادم بقلوة (صور)
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قلوة - الوئام - عايض ال ركبان

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 3 في حادث تصادم مروع وقع في مثلت الشعراء التابع لمحافظة قلوة.

وصرح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني بوقوع الحادث اليوم السبت ونتج عنه حالة وفاة و4 إصابات الموقع مثلث الشعراء .

وبالتفصيل أكد الزهراني أن غرفة العمليات 997 بهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة تلقت بلاغاً في تمام الساعة 19:15 مساء اليوم عن حادث تصادم بين سيارتي وتم توجيه 4 فرق إسعافيه للموقع وعند وصول أول فرقة لموقع الحادث اتضح وجود حالة وفاة بالموقع بعد الكشف عليها و4 إصابات.

وأضاف الزهراني: “تم نقل إصابة خطيرة توقف قلب وتنفس وتم عمل ‘نعاش قلبي رئوي (cpr) لحين وصول الحالة إلى المستشفى من قبل فرقة إسعاف الهلال الأحمر بقلوه وأيضاً إصابة خطيرة وإصابه متوسطة.. تم التعامل مع الإصابات إسعافياً بالموقع وبعد ذلك نقلت للمستشفى من قبل فرقة إسعاف الحجرة والإصابة الرابعة إصابة بسيطة نقلت عن طريق إسعاف الصحة جميع الإصابات نقلت لمستشفى قلوة”.

وأكدت مصادر لـ”الوئام” أن هناك حالة فارقت الحياة عند وصولها المستشفى.

 

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