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تشمل وسط وشرق المملكة

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية بالباحة وعسير وجازان

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية بالباحة وعسير وجازان
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الرياض- الوئام:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقتي الرياض والشرقية يمتد تأثيرها الى منطقة نجران كذلك على الاجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات الباحة وعسير وجازان ونجران كذلك على الاجزاء الجنوبية من وسط وشرق المملكة .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى متر ين ونصف وحالة البحر متوسط الموج الى مائج .

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