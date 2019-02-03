مقتل أديب عراقي في هجوم مسلح وسط كربلاء

بغداد- الوئام:

أعلن اتحاد أدباء كربلاء اغتيال الأديب العراقي علاء مشذوب، أمام منزله.وقال نائب رئيس اتحاد أدباء كربلاء سلام بناي، في حديث مقتضب للصحفيين إن الدكتور علاء مشذوب اغُتيل أمام منزله.

ولم تتوفر لدى الاتحاد تفاصيل عن الحادث.

وكان شهود عيان أفادوا في وقت سابق اليوم بمقتل الناشط المدني والأديب الدكتور علاء مشذوب وسط مدينة كربلاء 100 كيلومتر جنوب بغداد.

وقال الشهود إن شخصين بستقلان دراجة نارية أطلقوا النار على مشذوب، فأردياه قتيلاً قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

ويعد الأديب القتيل من الناشطين المدنيين في العراق، حيث شارك في التظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها البلاد في يوليو من العام الماضي.