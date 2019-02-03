التعليقات: 0

هذا ما أسعى لتحسينه في الفريق

زوران: الأرقام تثبت أن الهلال استقبل الكثير من الأهداف هذا الموسم

زوران: الأرقام تثبت أن الهلال استقبل الكثير من الأهداف هذا الموسم
weam.co/571319
الرياض- الوئام:

قال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، الكرواتي زوران ماميتش، إنه سيسعى لتحسين خط الدفاع بالفريق.

وأكد ماميتش: الأرقام تثبت أن الهلال استقبل الكثير من الأهداف هذا الموسم، وأعد الجميع بتعديل هذا الوضع لأن نظريتي هي أن كل شيء جيد يبدأ من الدفاع.

وأضاف: سنحاول معالجة بعض الأخطاء بتغييرات بسيطة لأننا في فترة لاتسمح بإجراء التغييرات الكبيرة.

وقال ماميتش أن الدوري السعودي أصبح قوياً للغاية في الموسم الحالي مضيفاً: المنافسة بالدوري شرسة ولكننا قادرون على مواصلة النجاح.

وأكد: أعلم قدرات لاعبي الهلال جيداً فسبق لي تدريب النصر السعودي والعين الإماراتي وواجهتهم من قبل، ولاتوجد بالنسبة لي أي عوائق لمعرفة مستوياتهم.

وأشار المدرب الكرواتي إلى أن الجماهير أقوى سلاح للفريق مطالباً إياهم بمزيد من الدعم خلال الفترة القادمة.

وكشف ماميتش عن هدفه مع الهلال بقوله: أبحث عن كتابة التاريخ مع الهلال، طموحاتي عالية وأستطيع تقديم الأفضل مقارنة بالإمكانيات المتاحة في الفريق.

وأثنى على اللاعب سلمان الفرج قائلاً: لاعب مميز ومن أفضل اللاعبين في الهلال منذ فترة تدريبي النصر، أنا حريص جداً على عودته والتواصل معه.

روابط ذات صلة

مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة النصر والتعاون بث مباشر في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الأهلي والباطن بث مباشر في الدوري السعودي

مشاهدة مباراة الأهلي والباطن بث مباشر في الدوري السعودي

القادسية يفوز على الفيحاء بهدفين في الدوري السعودي

القادسية يفوز على الفيحاء بهدفين في الدوري السعودي

النصر السعودي يقترب من المدافع البرازيلي مايكون بيريرا

النصر السعودي يقترب من المدافع البرازيلي مايكون بيريرا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>