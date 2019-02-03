انشقاق سفير فنزويلا في بغداد على مادورو

بغداد- الوئام:

أعلن سفير فنزويلا في العراق جوناتان فيلاسكو راميريز، اعترافه بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيساً مؤقتاً للبلاد.وقال السفير المنشق عن سلطة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في تسجيل فيديو نشره موقع Nacional: “مكاننا الوحيد هو إلى جانب الشعب والدستور والبرلمان الفنزويلي، المهندس غوايدو يتلك حقاً وواجباً دستورياً لتولي منصب رئيس الجمهورية”.

وأضاف “سيد غوايدو، أنت على الجانب الصحيح من التاريخ والناس والدستور، مادورو وعصابته المغتصبة للسلطة تجاوزوا كل الخطوط المسموح بها”، حسب ما نقل موقع “روسيا اليوم” الإخباري، اليوم الأحد.

ويأتي انشقاق السفير بعد أيام من انشقاق ذكر أن الملحق العسكري في السفارة الفنزويلية في واشنطن، خوسيه لويس سيلفا، ودعوة الجنرال فرانسيسكو يانيز عضو القيادة العليا للقوات الجوية الفنزويلية أمس السبت القوات المسلحة إلى الانشقاق، وإعلان غوايدو رئيساً للبلاد.