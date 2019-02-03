التعليقات: 0

تستمر للساعة الواحدة من صباح غدٍ الاثنين

تنبيه متقدم بهطول أمطار رعدية على منطقة مكة المكرمة

تنبيه متقدم بهطول أمطار رعدية على منطقة مكة المكرمة
weam.co/571338
مكة المكرمة- الوئام:

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل: الطائف, تربة, المويه, رنية، ظلم، الخرمة، ميسان، بني سعد، والأجزاء المجاورة لها، مشيرة إلى أن الحالة المطرية تبدأ من الساعة 12 ظهر اليوم وتستمر إلى الساعة الواحدة من صباح غدٍ الاثنين.

من جهتها دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحذر والحيطة من الأخطار المصاحبة لهطول الأمطار, ومنها النزول في بُطُون الأودية ومجاري السيول.

روابط ذات صلة

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية بالباحة وعسير وجازان

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية بالباحة وعسير وجازان

تنبيهات من الدفاع المدني لأهالي الرياض والمنطقة الشرقية: أمطار ورياح مثيرة للأتربة

تنبيهات من الدفاع المدني لأهالي الرياض والمنطقة الشرقية: أمطار ورياح مثيرة للأتربة

تنبيه متقدم بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران

تنبيه متقدم بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية في 6 مناطق سعودية

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية في 6 مناطق سعودية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>