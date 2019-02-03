بدء الاجتماعات التحضيرية للدورة 103 للمجلس الاقتصادي الاجتماعي في القاهرة

الوئام - واس

بدأت بالجامعة العربية، اليوم، الاجتماعات التحضيرية للدورة 103 للمجلس الاقتصادي الاجتماعي المقرر أن تعقد على المستوى الوزاري يوم الخميس المقبل.

وعقدت اللجنة الاجتماعية التابعة للمجلس اجتماعاً لها اليوم على مستوى كبار المسؤولين برئاسة مدير إدارة المنظمات العربية والدولية بالمجلس الأعلى للتخطيط بسلطنة عمان عماد العجمي ، فيما رأس وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع الوكيل المساعد للشؤون المالية الدولية بوزارة المالية حسين بن شويش الشويش.

وشارك في الاجتماع كبار مسؤولي الوزارات المعنية بالملف الاجتماعي بالدول الأعضاء، وبحضور الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشئون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبوغزالة.

وناقش الاجتماع مشروع جدول أعمال للدورة 103 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وفي مقدمتها تقرير الأمين العام حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة 102 للمجلس ونشاط الأمانة العامة بين دورتي المجلس (الجوانب الاجتماعية) والجوانب الاجتماعية في الملف الاقتصادي والاجتماعي للقمة العربية العادية (الدورة 30 ) المقررة في تونس نهاية الشهر المقبل، إلى جانب متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية في بيروت في يناير الماضي.

كما تابع الاجتماع تنفيذ الجوانب الاجتماعية لقرارات القمة العربية الافريقية في دورتها الرابعة (مالابو بغينيا الاستوائية) نوفمبر 2016 ،وإعلان الرياض الصادر عن القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية “الرياض 2015″، والإعداد للقمة القادمة بين الجانبين في دورتها الخامسة.

وناقش الاجتماع كذلك النظام الأساسي للمجلس العربي للسكان والتنمية، والتعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة 38 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في ديسمبر الماضي ،والطلب المقدم من العراق حول وضع حد لعمليات تجنيد الأطفال من العصابات الإرهابية.

كما قدم العراق مشروع قرار للجنة الاجتماعية بإنشاء مركز إقليمي لإعادة دمج الأطفال الذين تم استغلالهم من قبل عصابات داعش الإرهابية في المجتمع من خلال توفير البرامج التأهيليلة والتوعوية والتدريبية.