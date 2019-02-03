الخطوط السعودية: الكفاءة التشغيلية والتحول الرقمي أهم أولوياتنا

الرياض - الوئام:

عقدت المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية الأسبوع الماضي اللقاء السابع لبرنامج التحول الذي يجري تنفيذه في المؤسسة ومجموعة شركاتها بحضور المدير العام المهندس صالح بن ناصر الجاسر والرؤساء التنفيذيين للشركات والوحدات الاستراتيجية الناشئة عن التخصيص وقيادات قطاعات الخطوط السعودية، وتخلل اللقاء ورشة عمل مكثفة تضمنت استعراضاً لما تم إنجازه من مبادرات برنامج التحول خلال العام الماضي، وتحديد الأولويات والمبادرات التي سيتم إنجازها خلال عام 2018م .

بدأ اللقاء بالقرآن الكريم، ثم ألقى المهندس صالح الجاسر كلمة نوه في مستهلها بما تم انجازه من مبادرات وأهداف مثمناً جهود جميع منسوبي المؤسسة ومجموعة شركاتها ووحداتها الاستراتيجية في إنجاز العديد الكثير من الأهداف خلال العام الماضي في مجال تكثيف الاستثمار في العنصر البشري وتطوير برامج التدريب وتحديث الأسطول وأعداد الضيوف ، وتطوير الخدمات وتنويع المنتجات لتلائم كافة شرائح الضيوف، مؤكدا أن العام الجديد يمثّل تحديا كبيرا لـ”السعودية” بما يتضمنه من مشاريع وبرامج استراتيجية ومبادرات سوف تدعم إمكانات “السعودية” وتعزز مكانتها بين شركات الطيران العالمية .

وقال الجاسر ان عام 2019م سوف يشهد إتمام انتقال العمليات التشغيلية إلى الصالات الجديدة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وهو ما يتطلب الجاهزية التامة في مجموعة المؤسسة لإنجاز الانتقال بسلاسة، واستثمار الامكانات المتقدمة في المطار الجديد في تطوير الخدمات والمنتجات ورفع الكفاءة التشغيلية، مشددا على أهمية اتمام برنامج التحول الرقمي في كافة قطاعات المؤسسة ومجموعة شركاتها بعد أن تم إنجاز الكثير من هذا البرنامج خلال العام الماضي، واستكمال برنامج (TOP5) الاستراتيجي الذي بدأ تنفيذه بشكل تدرجي على رحلات “السعودية” إلى بعض الوجهات الأوربية ليشمل باقي الوجهات الدولية خلال العام الحالي .

بعد ذلك استعرض رؤساء الشركات والوحدات الاستراتيجية في مجموعة الخطوط السعودية المبادرات والأهداف التي تم إنجازها خلال العام الماضي ومبادرات وأهداف العام الجديد، ثم تم عقد ورشة العمل الرئيسية عبر عدة فرق عمل مشتركة من كافة قطاعات المؤسسة والشركات والوحدات والاستراتيجية لبحث ومناقشة الأفكار والمبادرات المقترحة وصياغتها وتقديمها في الجلسة الختامية للقاء حيث تم استعراض مقترحات فرق العمل المتعددة ومناقشتها واطلاق مبادرات العام الجديد .

وفي ختام اللقاء حث مدير عام الخطوط السعودية جميع منسوبي المؤسسة وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية على مضاعفة الجهود والعمل كفريق واحد ومواصلة العطاء بذات الحماس والروح العالية التي تم بها إطلاق برنامج التحول وإنجاز مبادراته، وذلك لاستكمال إنجاز المبادرات وتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية ودعم برنامج التحوّل الوطني، مؤكداً أن التاريخ سيحفظ ويذكر أصحاب الجهود المخلصة للتغير نحو الأفضل، منوهاً بما لمسه من حماس وروح عالية من كافة المشاركين في اللقاء لإنجاز برنامج التحوّل بمبادراته الهادفة إلى الارتقاء بأداء الناقل الوطني، والإسهام في تطوير صناعة النقل الجوي في المملكة والتي تُعد من القطاعات الرئيسية المستهدفة بالتطوير ضمن برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 بما تتضمنه من مبادرات ومشاريع استراتيجية تهدف لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة .