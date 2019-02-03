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الطائف - عبدالله العازمي - الوئام:

إدارة تعليم الطائف تعزز الثقافة الشعرية لدى منسوباتها

إدارة تعليم الطائف تعزز الثقافة الشعرية لدى منسوباتها
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ببرنامج تدريبي

دشنت المساعدة للشؤون التعليمية بنات مها بنت طاهر الزايدي، اليوم (الأحد)، البرنامج التدريبي “الشعر العربي”، الذي تنظمه الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، ممثلة في إدارة نشاط الطالبات، بالشراكة مع أكاديمية الشعر العربي في جامعة الطائف، وتحت إشراف ومتابعة مديرة النشاط الطلابي فوزية الحارثي.

ويهدف البرنامج، الذي أقيم على مسرح الإدارة بالفيصلية لمدة يومين، إلى توثيق الظاهرة الشعرية العربية المتفردة بكل أشكالها وألوانها المعززة للغة والثقافة العربية، بين منسوبات التعليم بكل فئاته.

من جانبها، أشارت مساعدة المدير العام، في كلمتها، إلى أهمية الشعر في حياة الناس.

وأضافت الزايدي، في بيان، إن الشعر يعالج الأخلاق والعقيدة والعبادة، ويتناول الخير والشر، والفضيلة والرذيلة، وما ينبغي للإنسان ان يكون علية، ومايجب أن يتحاشاه ويبتعد عنه.

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