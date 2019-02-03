انقلاب شاحنة أعلاف وإصابة سائقها بعقبة المخواة (صور)

الباحة- الوئام - عايض آل ركبان

أصيب سائق شاحنة من جنسية آسيوية، بإصابات وصفت بالخطيرة بعد انقلاب شاحنته ظهر اليوم، في عقبة الملك فهد بالباحة بعد النفق 18.

وصرح الناطق الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد بن منسي الزهراني، بأن حادث انقلاب شاحنة تحمل أعلاف وقع عند الساعة 12:20 ظهر اليوم الأحد، بعقبة الملك فهد بالباحة بعد نفق 18 حسب البلاغ الوارد للعمليات، وتم توجية فرقة إسعافية، وبمباشرة القائد الميداني، ومدير الشؤون الإسعافية من الهلال الأحمر للحادث.

وتابع: عند وصول أول فرقة اتضح وجود إصابة محتجزة بداخل الشاحنة، تم تخليص الاحتجاز من قبل فرق الدفاع المدني بعد ذلك، تم تسليم الإصابة للفرقة الإسعافية للهلال الأحمر، وتم التعامل مع الإصابة إسعافيًا بالموقع، ووصفت بالخطيرة.

وأضاف أن الإصابة كانت عبارة عن كسور في الأطراف السفلية والعلوية وتم التعامل معه إسعافيًا بالموقع لسائق الشاحنة من الجنسية الباكستانية ونقلت عن طريق إسعاف الهلال الأحمر إلى مستشفى الملك فهد.

يذكر أن حوادث الشاحنات لازال يتكرر كثيرًا في عقبة المخواة.