منظمة التعاون الإسلامي ترحب باتفاق السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى

واس- الوئام

رحبت منظمة التعاون الإسلامي، باتفاق السلام الذي أُبرم يوم أمس، بين حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى، والجماعات المسلحة الأربع عشرة الممثلة في المفاوضات التي جرت برعاية الاتحاد الإفريقي، واستضافتها حكومة جمهورية السودان.

وهنأ الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، جميع الأطراف في إفريقيا الوسطى، والاتحاد الإفريقي، والأمم المتحدة، وحكومة السودان على هذا الإنجاز المهم، معربًا عن أمله في أن تشارك الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في الجهود الرامية إلى استعادة السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى، وأن تُسهم في تحقيق التنمية المستدامة في هذا البلد.