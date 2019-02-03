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خلال لقائه بوزير الحج والعمرة

وزير الإدارة الإقليمية ببوركينا فاسو يشيد بخدمات الحكومة لحجاج بيت الله الحرام

وزير الإدارة الإقليمية ببوركينا فاسو يشيد بخدمات الحكومة لحجاج بيت الله الحرام
weam.co/571413
جدة- الوئام

التقى وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، بمكتبه بجدة، اليوم الأحد، وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية ورئيس وفد مكاتب شؤون الحج بجمهورية بوركينا فاسو سيمون ساوادوغو، والوفد المرافق له، بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، وعدد من المسؤولين بالوزارة والجهات الحكومية المشاركة.

وجرى خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون الحج في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام ١٤٤٠هـ، في ظل الخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتنفيذ خطط الوزارة وتفعيلها للخدمات التقنية لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن بما يكفل لهم أداء مناسك الحج في أجواء مفعمة بالراحة والاطمئنان.

من جهته، عبر وزير الحج والعمرة عن شكره لوزير الإدارة الإقليمية واللامركزية بجمهورية بوركينا فاسو، لما قدموه من تعاون تجاه ترتيبات حجاج بوركينا فاسو وتنفيذ برامج التوعية للحجاج قبل مجيئهم المملكة، بما يكفل تقديم أفضل الخدمات لهم وتمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

فيما أشاد وزير الإدارة الإقليمية واللامركزية بجمهورية بوركينا فاسو، بالخدمات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لبلاده وللعالم الإسلامي وتوفيرها كافة الإمكانات لحجاج بيت الله الحرام، لينعم الحاج برحلة إيمانية يسودها الأمن والاطمئنان.

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