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الأرصاد: موجة باردة تضرب هذه المناطق بالمملكة غدا

الأرصاد: موجة باردة تضرب هذه المناطق بالمملكة غدا
weam.co/571420
الرياض- الوئام

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الإثنين الموافق 2019/02/04 في المملكة.

وقالت إنه من المتوقع أن تضرب موجة باردة عدد من المناطق منها “الشمالية، الوسطى، الشرقية”، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الجنوبية من الرياض، الأجزاء الجنوبية من الشرقية، نجران، الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، مكة المكرمة، المدينة المنورة”.

وشملت التوقعات، أن تكون السماء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، الطائف.

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