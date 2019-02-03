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تظاهرات تجتاح اسطنبول بسبب أوجلان

تظاهرات تجتاح اسطنبول بسبب أوجلان
weam.co/571427
الوئام - متابعات

اجتاحت تظاهرات مدينة إسطنبول التركية، الأحد، في تصعيد قوي يهدف إلى دعم المعتقلين المضربين عن الطعام، احتجاجا على ظروف اعتقال زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان.

واحتشد الآلاف في ساحة بكركوي بالشطر الأوروبي من المدينة، تلبية لدعوة حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، وسط إجراءات أمنية مشددة من الشرطة.

وأضرب حوالى 250 سجينا في أنحاء تركيا عن الطعام دعما للنائبة عن حزب الشعوب الديموقراطي ليلى غوفن، التي بدأت إضرابا عن الطعام في سجنها منذ أكثر من شهرين مطالبة بتمكين أوجلان من لقاء وكلاء الدفاع عنه وأفراد من عائلته بشكل منتظم.

ويمضي عبدالله أوجلان، أحد مؤسسي حزب العمال الكردستاني، عقوبة بالسجن مدى الحياة قرب إسطنبول منذ توقيفه عام 1999.

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