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مدير عام حرس الحدود يصدر قرارا بترقية 4110 أفراد

مدير عام حرس الحدود يصدر قرارا بترقية 4110 أفراد
weam.co/571428

أصدر معالي مدير عام حرس الحدود الفريق عوّاد بن عيد البلوي قراراً بترقية (4110) أفراد من مختلف الرتب والتخصصات.
ورفع معاليه أسمى عبارات الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية على دعمه لحرس الحدود، ولما يحظى به منسوبوه من متابعة وتوجيه من لدن سموه .
كما هنأ الفريق البلوي كافة الأفراد الذين تمت ترقيتهم، سائلاً المولى – عز وجل – لهم التوفيق والنجاح في تنفيذ مهامهم، وأن تكون الترقية حافزاً لهم لبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينهم وملكهم ووطنهم.

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