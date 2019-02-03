تعليم الطائف تحذر من تكليف الطلاب بأي طلبات ليست من واجباتهم

الطائف -الوئام -عبدالله العازمي:

شددت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف على عدم تكليف الطلاب والطالبات بأي طلبات ليست من واجباتهم سواء كانت أدوات أو مستلزمات أو هدايا شخصية، مطالبة بتهيئة الظروف المناسبة للطلاب/ الطالبات وتوفير بيئة فاعلة.

جاء ذلك في تعميم لإدارة تعليم الطائف وجهته لمدارسها ومكاتبها للبنين والبنات حصلت “الوئام” على نسخة منه، وطالب التعميم أيضا بتوعية المعلمين /ات وتوجيههم بالالتزام بما ورد في المادة الخامسة من ميثاق أخلاقيات مهنة التعليم وتأكيد عدم قبول أي هدايا من الطالبات.

ووجهت الوزارة بالاستمرار في تنفيذ البرامج التربوية والإرشادية التي تعزز العلاقة بين الطالب/ة والمعلم /ة وتستهدف تعريف الطلاب / الطالبات بأساليب التعامل المناسبة مع المعلم /ة داخل غرفة الصف وخارجها وتسهم في تزويد المعلمين /ات بأفضل الأساليب التربوية لتحقيق أحسن النتائج في التعامل مع الطلاب / الطالبات وفق خصائص المرحلة العمرية”.