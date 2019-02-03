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“لجنة الحديدة” تبحث آلية إنقاذ الهدنة تزامنا مع خروقات الحوثيين

“لجنة الحديدة” تبحث آلية إنقاذ الهدنة تزامنا مع خروقات الحوثيين
weam.co/571436
الوئام - متابعات

بحث فريق الأمم المتحدة المكلف بمراقبة تنفيذ اتفاق الحديدة، الأحد، آلية إنقاذ وتثبيت الهدنة بحضور ممثلين عن الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي الانقلابية التي تواصل خروقات وقف إطلاق النار تزامنا مع الاجتماع.

وقالت وسائل إعلام يمنية إن الاجتماع الثالث المشترك الذي ترأسه الجنرال الهولندي باتريك كاميرت سيستمر لمدة 3 أيام مقبلة”، وناقش آلية تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الهدنة وفتح الممرات وإعادة الانتشار من موانئ الحديدة الثلاثة، بعد تمديد الفترة الزمنية وضرورة التنفيذ العاجل.

وأضافت تقارير إعلامية أن اجتماع لجنة إعادة الانتشار بحث أيضا خروقات وقف إطلاق النار والانتهاكات الحوثية المتصاعدة والتأكيد على ضرورة تثبيت الهدنة الإنسانية بعد موافقة مجلس الأمن على توسيع البعثة الأممية.

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