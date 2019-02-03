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تنبيه من الأرصاد لأهالي محافظات مكة الشرقية

تنبيه من الأرصاد لأهالي محافظات مكة الشرقية
weam.co/571446

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة الشرقية تشمل: رنيه ، ام الدوم ،الخرمة المويه وظلم والأجزاء المجاورة لها، مشيرة إلى أن الحالة المطرية تبدأ من الساعة 5 عصرا وتستمر إلى الساعة الحادية عشرة مساء.
من جهتها دعت الإدارة العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحذر والحيطة من الأخطار المصاحبة لهطول الأمطار, ومنها النزول في بُطُون الأودية ومجاري السيول.

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