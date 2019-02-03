التعليقات: 0

هواوي تكشف النقاب عن جهازها القابل للطي

هواوي تكشف النقاب عن جهازها القابل للطي
weam.co/571449
الوئام - متابعات

تكشف شركة هواوي الصينية، رسميا، عن جهاز بشاشة قابلة للطي في مؤتمر الهواتف المحمولة بمدينة برشلونة الإسبانية، المقرر نهاية الشهر الجاري.

وقال تقرير لصحيفة “إنديان إكسبريس”، إن هواوي نشرت صورة توضح أن الإعلان عن الجهاز سيكون في 24 فبراير/شباط الجاري، لكن لم تذكر نوع الجهاز أو تكشف عن تصميمه.

فيما تحدثت تسريبات أن هواوي تستعد للكشف عن جهار لوحي بشاشة مرنة قابلة للطي؛ إذ يأتي بتصميم مختلف وتقنيات مختلفة عن أجهزة هواوي الحالية.

وتستغل الشركات الكبرى الأحداث الكبيرة للترويج لمنتجاتها؛ لذا يعد مؤتمر الهواتف المحمولة أنسب حدث للكشف عن مختلف الهواتف والأجهزة الذكية بتقنياتها الجديدة.

وتستعد معظم الشركات الكبرى في قطاع الأجهزة الذكية للكشف عن أجهزتها بتقنيات ثورية خلال عام 2019، ويبدو أن المعركة بين الأجهزة تنحصر بين شاشات قابلة للطي وتقنيات الجيل الخامس في الأجهزة.

روابط ذات صلة

“فودافون” توقف استخدام معدات “هواوي” في شبكاتها الأساسية

“فودافون” توقف استخدام معدات “هواوي” في شبكاتها الأساسية

أمريكا ستطلب رسميا من كندا تسليم المديرة المالية لـ”هواوي”

أمريكا ستطلب رسميا من كندا تسليم المديرة المالية لـ”هواوي”

“هواوي” تطرد الجاسوس

“هواوي” تطرد الجاسوس

الصيني يضع سامسونغ وهواوي في مأزق.. طرح أول هاتف قابل للطي

الصيني يضع سامسونغ وهواوي في مأزق.. طرح أول هاتف قابل للطي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>