الرياض- الوئام:

يرفع فريق الهلال السعودي شعار لا بديل عن الفوز عندما يستضيف الفتح اليوم الاثنين الموافق 4-2-2019 على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض في الجولة الثامنة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم.

مشاهدة مباراة الهلال والفتح بث مباشر في الدوري السعودي

ويتصدر الهلال ترتيب المسابقة بـ40 نقطة، بينما يحتل فريق الفتح المركز التاسع بـ22 نقطة.

مشاهدة مباراة الهلال والفتح بث مباشر في الدوري السعودي

ويسعى الكرواتي زوران ماميتش، الذي أعلن عن توليه تدريب الهلال يوم الأربعاء الماضي خلفاً للبرتغالي جورجي جيسوس، لتكون بدايته مثالية مع الفريق خاصة وأن مباراة الفتح ستكون الأولى له.

مشاهدة مباراة الهلال والفتح بث مباشر في الدوري السعودي

واجتمع ماميتش باللاعبين فور توليه مسؤولية تدريب الفريق وطالبهم بضرورة التركيز في المباريات المقبلة وعدم النظر إلى تغيير الأجهزة الفنية وسط الموسم وطالبهم بضرورة بذل أقصى جهد لهم خلال الفترة المقبلة لمواصلة مسيرة الانتصارات وجمع النقاط ليتوجوا في النهاية بلقب الدوري.

مشاهدة مباراة الهلال والفتح بث مباشر في الدوري السعودي

وربما تشهد هذه المباراة الظهور الأول للاعب يوفنتوس الأسبق، الإيطالي سيبستيان جيوفينكو، مع الهلال، والذي يعد إضافة قوية لهجوم الفريق بجانب بافيتيمبي غوميز وجوناثان سوريانو، الذي سجل هدفين في آخر مباريات الفريق، وكارلوس إدواردو.

مشاهدة مباراة الهلال والفتح بث مباشر في الدوري السعودي

في المقابل يدخل الفتح هذه المباراة، بحثاً عن تحقيق نتيجة إيجابية، والثأر من هزيمته في مباراة الدور الأول التي خسرها 2-3 بشق الأنفس، وربما تحقيق أول فوز للفريق على حساب الهلال منذ ديسمبر 2012 وهو الموسم الذي شهد فوز الفتح بلقب الدوري.

مشاهدة مباراة الهلال والفتح بث مباشر في الدوري السعودي

موعد مباراة الهلال والفتح في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

البطولة: كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي)

المباراة: الهلال ضد الفتح الجولة 18

الملعب: ملعب جامعة الملك سعود بالرياض

التوقيت: اليوم الاثنين الموافق 4-2-2019 في تمام الساعة الخامسة والثلث بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة:

KSA SPORT