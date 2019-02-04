الرياض- الوئام:

يستعد فريق الاتحاد لمواجهة نظيره الوحدة، في تمام الساعة الثامنة والربع من مساء اليوم الإثنين الموافق 4-2-2019 بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

مشاهدة مباراة الاتحاد والوحدة بث مباشر في الدوري السعودي

ويواجه الكرواتي سلافين بيليتش المدير الفني لفريق الاتحاد، أزمة قبل مواجهة الوحدة، بسبب غياب ثنائي الهجوم البرازيلي رومارينيو والصربي ألكسندر بروجوفيتش، بداعي الإصابة.

مشاهدة مباراة الاتحاد والوحدة بث مباشر في الدوري السعودي

ويغيب رومارينيو عن المباراة بسبب تعرضه للإصابة منذ يومين ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي من أجل العودة سريعاً بينما يتواجد بروجوفيتش في موطنه لإجراء بعض الفحوصات الطبية بعد مغادرته بالأسبوع الماضي.

مشاهدة مباراة الاتحاد والوحدة بث مباشر في الدوري السعودي

وسيلجأ بيليتش للاعتماد على فهد المولد لاعب خط وسط الاتحاد في مركز المهاجم للخروج من الأزمة أمام الوحدة.

مشاهدة مباراة الاتحاد والوحدة بث مباشر في الدوري السعودي

موعد مباراة الاتحاد والوحدة في الدوري السعودي

البطولة: كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي)

المباراة: الوحدة ضد الاتحاد الأسبوع: 18

الملعب: استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية

الموعد: اليوم الاثنين الموافق 4-2-2019 في تمام الساعة الثامنة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة:

KSA SPORT