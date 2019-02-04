التعليقات: 0

ليبيا تكشف عن وثائق لتورط “الإخوان” في السيطرة على النفط

ليبيا تكشف عن وثائق لتورط “الإخوان” في السيطرة على النفط
weam.co/571468
الوئام - متابعات

كشف العميد أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، أن الجيش عثر على وثائق غاية في الأهمية تؤكد تورط جماعة الإخوان الإرهابية في السيطرة على النفط الليبي.

وأضاف المسماري، في تصريحات تلفزيونية مساء الأحد، أن قطر وتركيا تحتضن غرف العمليات وقيادات الإخوان وزعماء “الجماعة الليبية المقاتلة” الإرهابية وتنظيم القاعدة، وتدير الصراع مع الجيش الوطني الليبي عبر حلفائها وعناصرها من المرتزقة.

وأكد المتحدث العسكري الليبي أن المعركة الأخيرة للجيش الليبي هي تطهير الجنوب من هؤلاء الإرهابيين، مشددا على أن القيادة العامة للجيش الوطني عازمة على إنهاء الوجود القطري في جنوب ليبيا، وأن كل الإرهابيين سيضطرون في النهاية إلى الخروج من ليبيا.

روابط ذات صلة

متحدث الجيش الليبي: لن نترك ليبيا للعبث التركي والقطري

متحدث الجيش الليبي: لن نترك ليبيا للعبث التركي والقطري

بسبب ليبيا.. إيطاليا توجه اتهاما خطيرا لفرنسا

بسبب ليبيا.. إيطاليا توجه اتهاما خطيرا لفرنسا

إجلاء 210 عائلات من مناطق الاشتباكات جنوب طرابلس

إجلاء 210 عائلات من مناطق الاشتباكات جنوب طرابلس

ليبيا.. 13 قتيلا و52 جريحا بينهم نساء وأطفال جراء اشتباكات طرابلس

ليبيا.. 13 قتيلا و52 جريحا بينهم نساء وأطفال جراء اشتباكات طرابلس

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>