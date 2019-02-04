بعد تعثر النصر: الهلال يسعى للنهوض و«النصر»

الرياض- الوئام- إبراهيم آل صالح :

يلتقي فريقي الهلال والفتح مساء هذا اليوم الاثنين ضمن منافسات دوري كاس الامير محمد بن سلمان للمحترفين في الجولة الـ18 ، حيث سيحل النموذجي ضيفاً على الزعيم بمدينة الرياض و ذلك على ارضية ملعب جامعة الملك سعود.

وسيدخل الهلال اللقاء وهو متصدر للدوري برصيد 40 نقطة و بفارق ثلاثة نقاط عن غريمه التقليدي النصر ويأتي الفتح في المركز العاشر بـ 22 نقطة.

ويطمح الأزرق الهلالي في كسب الثلاثة نقاط و الابتعاد عن النصر والاستفادة بعد تعثره امام التعاون بينما يحاولون ابناء النموذجي التعادل على اقل تقدير للبقاء في منطقة الدفء.

جدير بالذكر الفريق الهلالي يضم اسمين جديدين هتان باهبري و المدافع الأسترالي ديجينك وسيقدم محترفه الجديد جيوفينكو بين الشوطين و تعتبر مباراة الفتح هي الاولى لمدرب الفريق الجديد الكرواتي زوران مامتيش.

التقوا الهلال و الفتح دورياً في 19 لقاء فاز الأزرق في 15 و فاز الفتح في 2 و تعادلوا في 2 استطاع الهلال أن يسجل 61 هدفاً و الفتح سجل 45 هدفاً.

يذكر أن آخر لقاء جمعهما بالدوري انتهى لصالح الهلال بـ3 اهداف لهدفين وكانت المباراة على ملعب الامير عبدالله بن جلوي بالأحساء.