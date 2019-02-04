وظائف للسعوديين والسعوديات بجامعة الملك خالد

ابها- الوئام:

أعلنت جامعة الملك خالد عن توفر وظائف معيد للسعوديين والسعوديات. وقالت أن من ضمن الشروط الواجب توافرها للتقديم هي أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية وأن لا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة.

أن يكون المتقدم أو المتقدمة من حديثي التخرج وأن لا يكون قد مضى على تخرجه أكثر من خمس سنوات علماً بأن فترة التخرج المسموح بها للتقديم هي من الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1434/1435هـ إلى الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 1439/1440هـ.

أن تكون شهادة البكالوريوس من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها في نفس التخصص (إرفاق معادلة المؤهلات لخرجي الجامعات غير السعودية من وزارة التعليم).

أن تكون الدراسة بالانتظام وأن لا يقل التقدير العام في مرحلة البكالوريوس عن جيد جدًا مع ضرورة الحصول على درجة(60) في اختبار القدرات العامة للجامعيين كحد أدنى.

ودخول المقابلة الشخصية ودخول اختبار التخصص المعد من الأقسام الأكاديمية والحصول على الدرجة المطلوبة في اختبارات اللغة الإنجليزية للمتقدمين على وظائف اللغة الإنجليزية.

وعلى الراغبين في التقديم ممن تنطبق عليهم الشروط وتعبئة استمارة التقديم إلكترونياً وسيتم استقبال الطلبات ابتداًء من يوم الأحد الموافق 05 / 06 / 1440هـ إلى يوم السبت الموافق 11 / 06 / 1440هـ وذلك على الرابط التالي:

https://employment.kku.edu.sa/AcademicEmployment