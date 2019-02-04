16 قتيلاً بإنهيارات أرضية في بوليفيا

بوليفا -الوئام:

لقي ما لا يقل عن 16 شخصاً حتفهم جراء انهيارات طينية بالقرب من لاباز، العاصمة البوليفية، بعد أيام من هطول أمطار غزيرة، حسب ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية أمس الأحد.

وذكرت صحيفة “إل ديبر” أن عدد القتلى بعد انهيارات طينية طمرت ست سيارات على طريق جبلي بين بلدتي يولوسيتا وكارانوي يوم السبت، ارتفع إلى 15 شخصاً.

وقالت الصحيفة إن انهياراً طينيا آخر وقع في وقت متأخر يوم الأحد دفن حوالي 50 شخصاً كانوا يسافرون سيراً على الأقدام بمحاذاة الطريق، ما أسفر عن مقتل واحد على الأقل وإصابة أربعة آخرين وتخشى السلطات ارتفاع عدد الضحايا.