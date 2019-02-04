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بين يونيو ويناير الماضيين

نزع 41 ألف لغماً حوثياً في اليمن

نزع 41 ألف لغماً حوثياً في اليمن
weam.co/571490
عدن- الوئام:

أعلن مكتب “مسام” الإعلامي نقلاً عن مدير عام المشروع أسامة القصيبي، أن الفرق الهندسية الميدانية التابعة للمشروع نزعت في الأسبوع الأخير من يناير(كانون الثاني) الماضي، 2196 لغماً وذخيرة غير منفجرة.

وذكر بيان مكتب “مسام” الإعلامي، أن الفرق نزعت في الأسبوع الأخير من يناير الماضي 1025 لغماً مضاداً للدبابات، و32 مضاداً للأفراد.

وقال مدير عام المشروع القصيبي إن “الفرق الميدانية نزعت في الأسبوع ذاته 1118 ذخيرة غير منفجرة، و21 عبوة ناسفة”، مضيفاً أن الفرق نزعت خلال يناير(كانون الثاني) الماضي 9379 لغماً، ليصل مجموع ما نزعه منذ انطلاق المشروع في يونيو(حزيران) الماضي ولغاية 31 يناير(كانون الثاني) الماضي 41013 تنوعت بين ألغام وعبوات ناسفة وذخائر غير منفجرة.

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