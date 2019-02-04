8 مبادرات لتعزيز وتطوير الصناعات الوطنية في مجال النقل الجوي

الرياض- الوئام:

أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني، ٨ مبادرات نوعية تستهدف شرائح وقطاعات متنوعة في مجالات الطيران المدني والخدمات اللوجستية، وذلك ضمن برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، أحد برامج رؤية المملكة 2030، الهادف لتحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالميا.

وتسعى الهيئة من خلال رؤيتها واستراتيجيتها المتوافقة مع رؤية المملكة 2030، لتعزيز وتطوير الصناعات الوطنية في مجال النقل الجوي، وتحقيق أجواء آمنة وفق أدق معايير السلامة العالمية وبناء منظومة مطارات عالمية بخدمات عصرية متقدمة لخدمة الفئات المستهدفة من المسافرين وضيوف الرحمن بالإضافة للشركات المعنية بالخدمات الجوية والأرضية المحلية والعالمية.

وجاءت تلك المبادرات على النحو التالي:

مبادرة: (إنشاء وتوسعة المطارات لتلبية توقعات النمو في الحركة الجوية)، تهدف للمساهمة في نمو عجلة الاقتصاد وتطوير بنيتها التحتية حسب الاحتياج الحالي والمستقبلي، ومبادرة: (تحقيق أعلى مستويات سلامة الطيران، بما في ذلك الالتزام الكامل بمعايير السلامة الدولية)، الهادفة إلى ضمان أعلى مستويات السلامة في قطاع الطيران من خلال تطوير وتطبيق أعلى معايير وبرامج الأمن والسلامة.

وفي مجال قطاع خدمات الشحن الجوي جاءت مبادرة (تحرير قطاع خدمات الشحن الجوي الأرضية وزيادة طاقته الاستيعابية) بهدف رفع كفاءة وزيادة الطاقة الاستيعابية لخدمات الشحن الجوي في المملكة عبر تطوير مدن للشحن في الرياض وجدة والدمام وإنشاء خدمات تمكين وتحسين القدرة والمناولة الأرضية فيها، وتطبيق أفضل الممارسات فيما يخص جدولة الرحلات وأسعار تذاكر و تحسين تجربة العملاء .

ولتمكين الاستخدام الأمثل للمجال الجوي، جاءت مبادرة: (تطوير أنظمة وإجراءات الملاحة لرفع كفاءة استخدام الأجواء السعودية للطيران)، لتمكين الاستخدام الأمثل للمجال الجوي السعودي عبر تطوير الأنظمة والإجراءات الملاحية وشبكات المعلومات وشبكات الاتصالات الرادارية للملاحة الجوية ورفع مستوى الأداء والعمل مع وزارة الدفاع للحد من مناطق حظر الطيران التي تؤثر على أهم مسارات الطيران في المملكة.

وفي مجال جدولة الرحلات وأسعار تذاكر النقل الجوي الداخلي، جاءت مبادرة: (تطبيق أفضل الممارسات فيما يخص جدولة الرحلات وأسعار تذاكر النقل الجوي الداخلي ودعم المسارات الإلزامية المنخفضة الحركة (PSO)، الهادفة لتحفيز النمو الاقتصادي في قطاع النقل الجوي من خلال مراجعة هذه المبادرة وتطوير الدليل الاسترشاديلتحديد أسعار تذاكر النقل الجوي الداخلي ومن خلال دعم المسارات الإلزامية المنخفضة الحركة (PSO) .

وتحقيقا لتوطين الوظائف في القطاع جاءت مبادرة :(دعم شركات الطيران السعودية، بما في ذلك الجديدة منها، لتعزيز التوظيف في القطاع) لتسريع توطين الخدمات المساندة في صناعة الطيران وتخريج طلاب وطالبات على أعلى مستوى من التأهيل، والتأكّد من تدريب جميع العاملين في صناعة الطيران حسب المعايير العالمية، من خلال التركيز في البداية على مراكز التدريب ومراكز قياس المستوى المعرفي والمهني وMRO (صيانة، وإصلاح وتشغيل.

وفي مجال تطبيق أفضل التقنيات والابتكارات، جاءت مبادرة: (تطبيق أفضل الممارسات العالمية في التكنولوجيا والابتكار لتحسين أداء القطاع وتجربة العميل) التي تهدف لإنشاء وحدة مخصصة لإدارة الابتكار ضمن الهيئة العامة للطيران المدني لتحليل الاتجاهات المستقبلية والتوصية باعتماد أحدث التقنيات وأفضل الممارسات في قطاع الطيران بالإضافة إلى تطوير النظم التقنية والمعلوماتية وشبكات الاتصالات في قطاع النقل الجوي لتحسين تجربة العملاء ورفع الكفاءة.

وسعيا لتحقيق رضا العملاء جاءت مبادرة: (تحسين تجربة العملاء الإجمالية في المطارات) الهادفة إلى تعزيز وتحسين تجربة العملاء في مطارات المملكة عبر تطوير خدمات العملاء وتحسين مستوى خدمات وإجراءات الجهات الحكومية العاملة بالمطارات (كالجوازات والجمارك).