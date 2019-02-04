التعليقات: 0

بعد ورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد

مدني نجران يدعو لأخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية

مدني نجران يدعو لأخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية
weam.co/571496
الرياض- الوئام:

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة للتقلبات الجوية المؤثرة، بعد ورود تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير لتعرض أجواء المنطقة لعوائق ترابية وأتربة مثارة، والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، والبقاء في المنزل قدر المستطاع حفاظاً على سلامة الجميع.

كما دعت إلى الابتعاد عن الأماكن المسقوفة بالزنك أو الحديد في حالة هبوب الرياح خشية تطايرها وسقوطها، والحذر عند المرور بجوار أو أسفل اللوحات الإعلانية أو أعمدة الإنارة وخطوط الضغط العالي، وضرورة اتباع الإرشادات الطبية لمرضى الجهاز التنفسي، متمنية السلامة للجميع.

روابط ذات صلة

إصابة طفل وعامل سقطا في بئر عمقها 15 مترا في الرس

إصابة طفل وعامل سقطا في بئر عمقها 15 مترا في الرس

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية بالباحة وعسير وجازان

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية بالباحة وعسير وجازان

تنبيهات من الدفاع المدني لأهالي الرياض والمنطقة الشرقية: أمطار ورياح مثيرة للأتربة

تنبيهات من الدفاع المدني لأهالي الرياض والمنطقة الشرقية: أمطار ورياح مثيرة للأتربة

تنبيه متقدم بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران

تنبيه متقدم بهطول أمطار رعدية على منطقة نجران

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>