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بسبب الأضرار التي خلفها غزو الكويت

العراق يدفع 300 مليون دولار تعويضات للكويت

العراق يدفع 300 مليون دولار تعويضات للكويت
weam.co/571498
الكويت- الوئام:

أفادت صحيفة “الراي” الكويتية، اليوم الاثنين بأن العراق سدد للكويت 300 مليون دولار أمريكي من التعويضات المحمولة على بغداد، بسبب الأضرار التي خلفها غزو الكويت في 1990.

وتوقف دفع التعويضات منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2014 بسبب التحديات الأمنية والمشاكل المالية التي واجهها العراق.

وقبلت لجنة الأمم المتحدة المكلفة بالتعويضات في 2017 مقترحاً عراقياً بتخصيص 0.5 % من إيراداته النفطية في 2018، لسداد 4.6 مليارات دولار إلى الكويت، إلى غاية 2021.وكانت اللجنة المذكورة قضت في 2000 بدفع العراق 14.7 مليار دولار للكويت تعويضاً عن خسائر الغزو.

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