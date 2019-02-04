“الشورى”: يوافق على مشروع نظام النقل المدرسي

الوئام - متابعات

وافق مجلس الشورى، في جلسته المنعقدة اليوم، على مشروع نظام النقل المدرسي، المقدم من عضوي المجلس م . محمد النقادي و د. حنان الأحمدي استناداً للمادة ( 23 ) من نظام المجلس.

ويهدف المشروع إلى توفير وسائل النقل الآمنة والمحافظة على سلامة المشاركين في خدمات النقل المدرسي من الطلاب والمعلمين والمعلمات، وكذلك تنظيم خدمات النقل التي تقدمها القطاعات التعليمية والحكومية والأهلية ومنشآت القطاع الخاص.

ويسعى المشروع إلى وضع معايير واشتراطات تضمن توفر مواصفات السلامة في الحافلات المخصصة للنقل المدرسي، فضلا عن تحديد الضوابط المهنية الواجب توافرها في السائقين، وتوعية صغار المستثمرين والمنشآت الراغبة في الاستثمار في مجال النقل المدرسي، بضوابط القطاع.