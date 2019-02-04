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بغداد تنتظر توضيحاً من واشنطن

العراق: ترامب لم يطالب بحضور عسكري لمراقبة إيران

العراق: ترامب لم يطالب بحضور عسكري لمراقبة إيران
weam.co/571506
بغداد- الوئام:

استغرب الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الإثنين، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الحضور الأمريكي في العراق، مشيراً إلى أن العراق ينتظر توضيحاً من واشنطن عن أعداد القوات الأمريكية ومهمتها.

وقال صالح في المؤتمر السنوي لملتقى الرافدين: نستغرب تصريحات الرئيس الأمريكي عن وجود القوات الأمريكية في العراق مبيناً أنه لا يحق للقوات الأمريكية في العراق التصرف إلا في إطار الاتفاقية الموقعة مع بغداد.

وأضاف أنه لا يحق للقوات الأمريكية مراقبة أمور كثيرة، ومنها مراقبة إيران مشيراً إلى رفض ذلك ورفض الزج بالعراق في صراع بين الدول، لافتاً إلى أن ترامب لم يطالب العراق بوجود عسكري لمراقبة إيران، وفق موقع السومرية نيوز الإخباري.

وجاء رد صالح بعد كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأحد، نيته إبقاء قوات بلاده في العراق لمراقبة إيران.

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