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وإيطاليا تستخدم "الفيتو"

بريطانيا وإسبانيا وفرنسا والسويد تعترف بغوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا

بريطانيا وإسبانيا وفرنسا والسويد تعترف بغوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا
weam.co/571508
الوئام - وكالات

أعلن وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، اعتراف بلاده رسميا بخوان غوايدو كرئيس مؤقت لفنزويلا.

وفي تغريدة عبر صفحته الخاصة على “تويتر”، قال هانت: “الرئيس مادورو لم يعلن عن انتخابات في الأيام الثمانية التي تم تحديدها له، ولذلك المملكة المتحدة الى جانب شركائها الأوروبين تعترف بخوان غوايدو، كرئيس دستوري مؤقت الى ان يتم اجراء انتخابات ذات مصداقية.ونأمل أن يقربنا هذا من نهاية للأزمة”.

وسبقت بريطانيا، عدد من الدول الاوروبية، ومنها إسبانيا، في الإعتراف بغوايدو كرئيس مؤقت لفنزويلا، في الوقت الذي استخدمت فيه إيطاليا حق “الفيتو”، اليوم، ضد بيان الاتحاد الأوروبي حول الاعتراف بغوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا.

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، وسارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما،

الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا.

وأيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.

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