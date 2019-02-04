متابعات - الوئام

يحل فريق بيرامدز المصري، اليوم، ضيفا ثقيلا على نظيره فريق الداخلية، ضمن مباريات الأسبوع الـ 21 من الدوري المصري الممتاز ، في مشاهدة مباشرة بيراميدز والداخلية بث مباشر اليوم الاثنين 4-2-2019.

مشاهدة مباراة بيراميدز والداخلية بث مباشر في الدوري المصري

المواجهة صعبة للفريقين اللذين تعادلا فى الظهور الأخير لهم بمسابقة الدوري، حيث تعادل الداخلية مع الإنتاج الحربى بهدفين مقابل هدف، بينما تعادل بيراميدز مع الزمالك بثلاثة أهداف لكل فريق.

مشاهدة مباراة بيراميدز والداخلية بث مباشر في الدوري المصري

يحتل فريق بيرامدز وصافة الدوري المصري الممتاز برصيد 39 نقطة، ساعيا لحاق بمتصدر ترتيب الدور فريق نادي الزمالك، ومنافسا بقوة على صدارة الترتيب.

مشاهدة مباراة بيراميدز والداخلية بث مباشر في الدوري المصري

فيما يحتل فريق الداخلية المركز الثالث عشر برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 9 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 24 هدفا وتلقت شباكه 27 هدفا، بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 9 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 37 هدفا وتلقت شباكه 22 هدفا.

مشاهدة مباراة بيراميدز والداخلية بث مباشر في الدوري المصري

من جانبه، طالب علاء عبد العال المدير الفنى للداخلية، لاعبيه، بالتركيز للخروج بنتيجة إيجايبة من مباراة اليوم وعدم الرهبة من كتيبة النجوم التى تدعم صفوف بيراميدز.

مشاهدة مباراة بيراميدز والداخلية بث مباشر في الدوري المصري

بينما يسعى أحمد حسن، المدير الفنى المؤقت لبيراميدز، لتحقيق النقاط الثلاث، حتى يستمر فى الصراع على قمة الدوري قبل أن يسلم المهمة للأرجنتينى رامون دياز، الذى سيتولى مسئولية تدريب بيراميدز خلفا للعميد حسام حسن.

مشاهدة مباراة بيراميدز والداخلية بث مباشر في الدوري المصري

وعلى أرض الملعب، أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة، مباراة بيراميدز والداخلية، إلى طاقم حكام من تونس، بطلب من نادي بيراميدز، الذي اشترط أن تقام جميع مبارياته في الدوري المصري بحكام أجانب.

مشاهدة مباراة بيراميدز والداخلية بث مباشر في الدوري المصري

أما علاء عبدالعال، المدير الفني للداخلية، عن مباراة فريقه أمام بيراميدز، صاحب المركز الثاني في الدوري المصري، فقال: “مما لا شك فيه أن بيراميدز بإمكانياته الفنية والمادية الكبيرة جعل لبطولة الدوري طعم، أو بمعنى آخر، كان في السابق قوتان في الدوري وهما الأهلي والزمالك، الآن أضف إليهما بيراميدز”.

مشاهدة مباراة بيراميدز والداخلية بث مباشر في الدوري المصري

وعن إقالة حسام حسن المدير الفني لبيراميدز قبل مواجهة الداخلية والاستعانة مؤقتا بخدمات أحمد حسن، علق عبدالعال: “لن يتأثر، بيراميدز لو لعب بدون مدرب سيظل قويًا في ظل مجموعة اللاعبين المميزين التي يمتلكهم”.

مشاهدة مباراة بيراميدز والداخلية بث مباشر في الدوري المصري

وأوضح: “بيراميدز يملك مفاتيح لعب كثيرة، منها البرازيلي كينو وعبدالله السعيد ومحمد مجدي أفشة وعمر خربين والبيروفي كريستيان بينافينتي، ويستطيعوا حسم أي مباراة من البداية”.

مشاهدة مباراة بيراميدز والداخلية بث مباشر في الدوري المصري

وأضاف: “عن نفسي لست خائفًا من المباراة، ولدي هدفين، الأول هو تقديم مستوى جيد، والثاني الخروج بنتيجة إيجابية، وأثق في لاعبي فريقي”.

مشاهدة مباراة بيراميدز والداخلية بث مباشر في الدوري المصري

وأشار عبدالعال إلى أن المباراة ستكون في غاية الصعوبة لأن لاعبي بيراميدز يدركون جيدًا أهمية المباراة، خاصة بعد التعادل أمام الزمالك بنتيجة (3-3) في الجولة الماضية، مؤكدًا أن الداخلية سيبحث أيضًا عن الفوز.

مشاهدة مباراة بيراميدز والداخلية بث مباشر في الدوري المصري

واختتم مدرب الداخلية تصريحاته قائلا: “أقوم حاليا بتأهيل لاعبي فريقي نفسيا للمباراة، خاصة بعد التعادل الأخير أمام الإنتاج الحربي بالجولة الماضية من الدوري، خاصة وأنهم مقبلين على مباراة قوية”.

مشاهدة مباراة بيراميدز والداخلية بث مباشر في الدوري المصري

المباراة: بيراميدز ضد الداخلية في الأسبوع الـ21 من الدوري لمصري الممتاز

الملعب: ستاد كلية الشرطة بالعباسية بالقاهرة

التوقيت: اليوم الموافق 4-2-2019 في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة 8:30 مساءا بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة لمشاهدة مباراة بيراميدز والداخلية بث مباشر في الدوري المصري

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مشاهدة مباراة بيراميدز والداخلية بث مباشر في الدوري المصري

سيتم توفير البث قبل المباراة