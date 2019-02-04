إنقاذ حياة معتمرة أربعينية من تسمم بالدم بمدينة الملك عبدالله الطبية

مكة المكرمة – الوئام - حجب العصيمي:

أنقذ فريق طبي متخصص، بمدينة الملك عبدالله الطبية، بالعاصمة المقدسة، حياة معتمرة جزائرية، في العقد الرابع من العمر، كانت تعاني من تمزق ذاتي بالمرئ في مراحله المتأخرة.

واستقبلت طوارئ المدينة الطبية عبر خدمة الخط الساخن من أحد المستشفيات الشقيقة حالة المعتمرة التي تم تشخيصها كإنقاذ حياة بسبب تمزق وثقب بالمرئ تسبب أيضا بتسمم للدم، مما استدعي معه التحرك العاجل بعمل التغذية الوريدية الكاملة، وكذلك وضعها على التنفس الصناعي والسيطرة على تسمم الدم عبر تزويدها بالمضادات الحيوية.

وقام الفريق الطبي بقيادة الطبيب الاستشاري عبدالناصر باطوق، واستشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير التداخلية الدكتور محمد سعيد خان، بالتنسيق مع فريق التخدير وتحضير الحاله لغرفة العمليات ووضعها تحت التخدير الكامل، حيث تم التدخل بالمناظير غير الجراحية وتركيب دعامات المرئ وقفل الثقب بإستخدام لاقطات المنظار الحديثة ( OVESCO)، والتأكد من إقفال جميع طبقات جدار المرئ ووضع دعامات معدنية وكذلك بعمل الصبغة تحت الأشعة إضافةً الى السيطرة على الالتهاب في التجويف الصدري بالتدخل الجراحي الصدري حيث استمرت العملية ساعتان تكللت ولله الحمد بالنجاح.