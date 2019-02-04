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تحتوي على تماثيل وجعارين وتوابيت

بالصور.. إحباط تهريب 26 قطعة أثرية مصرية إلى تركيا

بالصور.. إحباط تهريب 26 قطعة أثرية مصرية إلى تركيا
weam.co/571532
القاهرة - الوئام:
أحبطت الأجهزة الأمنية المصرية محاولة تهريب 26 قطعة أثرية، عند سفر أحد الركاب بمطار الغردقة الدولي إلى تركيا.

وأضافت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”، أن القطع المهربة، عبارة عن “تمثال من الأوشابتي بطول 24 سنتيمترا، مصنوع من الطين المحروق، وملفوف بالكتان، مدون عليه كتابات هيروغليفية، و3 قطع من توابيت فرعونية، مدونة عليها كتابات هيروغليفية، وعقد من الفينس الأزرق والأخضر، و3 تمائم فرعونية صغيره الحجم مصنوعة من الفينس”.

كما عثرت الشرطة بحوزة الراكب على  “جعران صغير الحجم مصنوع من العاج، وجعران متوسط الحجم عليه كتابات باللغة الهيراطيقية، و5 عملات معدنية ترجع للعصر اليوناني الروماني، ومسرجة منقوش عليها وجه الإله حتحور، ترجع للعصر الفرعوني، و9 قطع من الفخار الملون عليها رسومات غير واضحة المعالم، وقطعة من كتان كفن إحدى المومياوات، مدونة عليها كتابات هيروغليفية”.

وأشار البيان إلى أنه بعرض القطع على الوحدة الأثرية بمطار الغردقة أقرت بأثريتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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