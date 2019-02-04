الجبير: نعمل على تحقيق استقرار سوريا مع الأشقاء العرب.. وتطبيق القرار الأممي 2254

الوئام - وكالات

قال عادل الجبير، وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، من بروكسل: “نتطلع إلى نتيجة تحفظ استقلال سوريا ووحدتها وتؤدي إلى إبعاد القوات الخارجية منها”.

وأضاف خلال مؤتمر وزاري للدول العربية والأوروبية لبحث الملف السوري “نتشاور مع الأشقاء العرب من أجل نتيجة تضمن تطبيق القرار الدولي 2254”. وتابع قائلاً “الأوروبيون والعرب يواجهون تحديات مشتركة في مكافحة الارهاب والتطرف”.

وأكد أن هناك وعود كبيرة لتطوير التجارة والاستثمار بين المنطقتين.

وأوضحت مصادر دبلوماسية أن الدول الأوروبية تمسكت بوضع بنود الحد الأدنى للعملية السياسية تتعلق بتنفيذ القرار الدولي 2254، ودعمِ المبعوث الدولي “غير بيدرسون”

كما تتمسك الدول الأوروبية والمانحة بموقفها من ربط المشاركة في إعمار سوريا بتحقيق تقدم بالعملية السياسية، إضافة إلى ضبط التطبيع العربي مع النظام في دمشق.

وكشفت مصادر دبلوماسية أيضا عن وجود توافق عربي حاليا بشأن التريّث إزاء التطبيع مع دمشق، وأن ذلك جاء لأسباب عدة أولها حديث النظام علنا أنه لم يقدم طلبا للجامعة العربية للعودة اليها.

بالإضافة إلى تعنّت النظام في مسيرة العملية السياسية خاصة فيما يتعلق بتشكيل اللجنة الدستورية.