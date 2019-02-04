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الإعلان عن وثيقة مشتركة بين الأزهر والفاتيكان لمحاربة التطرف

الإعلان عن وثيقة مشتركة بين الأزهر والفاتيكان لمحاربة التطرف
weam.co/571569
الوئام- متابعات

أعلن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وبابا الفاتيكان البابا فرنسيس، عن وثيقة بين الأزهر والفاتيكان لمحاربة التطرف.

وتهدف الوثيقة إلى فتح باب الحوار بين الأديان من الشرق والغرب، وتعزيز التسامح بين الأديان.

وأعرب بابا الفاتيكان عن آماله بأن تكون الوثيقة المشتركة بداية لسلام تنعم به البشرية.

وتحتضن دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير الجاري، زيارة مشتركة لشيخ الأزهر وبابا الفاتيكان، تحت عنوان “الأخوة الإنسانية”، وهو ما يحظى باهتمام غير مسبوق، تعد الزيارة هي الأولى لأحد باباوات الفاتيكان إلى شبه الجزيرة العربية، كما أنها تعكس مكانة الأزهر الشريف وإمامه الأكبر، كأكبر مرجعية دينية في العالم الإسلامي، وكونها المؤسسة الأكثر تعبيرا عن سماحة الإسلام وتعاليمه الوسطية المعتدلة.

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