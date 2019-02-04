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مصر.. مقتل 7 عناصر إرهابية في مداهمات أمنية بسيناء

مصر.. مقتل 7 عناصر إرهابية في مداهمات أمنية بسيناء
weam.co/571571
القاهرة- الوئام

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، عن مقتل 7 عناصر إرهابية في مداهمات أمنية بمدينة العريش التابعة لمحافظة شمال سيناء، وعثر بحوزتهم على أسلحة نارية و3 عبوات متفجرة.

وقالت في بيان لها، اليوم الإثنين، إن قطاع الأمن الوطني تمكن من رصد بؤرة إرهابية تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات ضد المنشآت المهمة والحيوية بإحدى المناطق النائية بمدينة العريش، وبمداهمة تلك البؤرة بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران بكثافة على قوات الشرطة وتم التعامل معها، ما أسفر عن مصرع 7 منهم، والعثور بحوزتهم على 2 بندقية آلية و3 بندقية خرطوش، و3 عبوات متفجرة.

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